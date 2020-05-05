Бенатиа рассказал о предательстве со стороны Аллегри

Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа рассказал о своей обиде, которую он затаил на Макса Аллегри.

"Когда мы проиграли "Наполи" 1:0 (в 2018-м), мне было больнее всего от этого поражения. После травмы Кьеллини я был единственным центрбэком и у меня очень хорошо получалось. Я был одним из лучших на поле.

Я был очень раздосадован, когда на следующий матч против "Интера" я не попал в старт. Я почувствовал, что Аллегри предал меня, именно в тот момент", - рассказал защитник.

Напомним, что Бенатиа покинул состав туринской команды зимой 2019-го.