Маршал Мировой войны. Клаудио Лотито - вакцина для футбола

"В Серии А французский сценарий срыва сезона невозможен. Особенно - вручение Скудетто "Ювентусу". Тогда будет Мировая война. Поскольку Клаудио Лотито - реальный президент Федерации". Реальным президентом Федерации президента "Лацио" назвал не только Макси Лопес несколько дней назад, но и Деметрио Альбертини - несколько лет назад. Глава Олимпийского Комитета Италии Джованни Малаго заявил: "Лотито думает, что никогда не ошибается и лишь он знает правильный путь". Клаудио и вправду непрост. Потому и нелюбим в итальянском футболе. При этом именно он ныне возглавляет кальчо в борьбе с Правительством за выживание.

Облико аморале

62-летний Лотито по профессии педагог, однако на учителя не похож. Если не считать любовь к латинским выражениям и высокому литературному языку. Если уж - на старого профессора, помешанного на своих исследованиях и давно потерявшего интерес к педагогике, к студентам. Он самовлюблен, циничен и неразборчив в средствах. Даже не профессор, а менеджер по продажам вместе с бухгалтером. Прозвище "Лотиркьо" ("скупой") совершенно не случайно. Говорят, что он не предложит 20 миллионов евро даже за Месси и Криштиану Роналду в их лучшей форме, что не поделился бы игрушками даже под угрозами Бенито Муссолини.

Он умеет выставлять себя напоказ, работать как и на камеру, так и подковерно. В сборной он мелькал в кадре постоянно. Причем игроки затем рассказывали, что активное присутствие рядового члена Федерации было совершенно обычным делом. Мемы с ним в воротах вместо Джанлуиджи Буффона, с его портретом на купюре в 500 евро, рядом с президентом США, с Нилом Армстронгом на Луне, с Черчиллем, Сталиным и Рузвельтом в Ялте-1944 были весьма популярными.

Как и сравнения с сумашедшим Доктором Стренджлавом из классического фильма. При этом на идеальном "выставлении напоказ" - выборах в Сенат - он провалился.

Как и в плане морали. Еще в 1992-ом году сын полицейского был арестован за выдачу корпоративных секретов, он был дисквалифицирован за Кальчополи и за нарушение устава ФИФА о владении правами на игроков "третьими лицами". В его пассиве 64 штрафа за превышение скорости. Коробят владение "Салернитаной" и влияние в "Бари" из Серии Б и его записи с оскорблениями в адрес руководителей Серии А и Б, и "они не стоят ни цента и лишь портят лигу" в адрес "Фрозиноне" и "Карпи". И обвинения Рэвела Моррисона в давлении президента на игрока с целью перевести его к "правильному" агенту.

И коллеги реагируют соответственно. Называют его "черной меткой" кальчо. Из-за пространных рассуждений о коронавирусе - "вирусологом". Маурицио Дзампарини говорил об "иллюзии всесилия как у Муссолини". Ну а болельщики не раз выступали против него, устраивали демонстрации, долго бойкотировали матчи, перед сезоном 2016/17 купили лишь 11 (одиннадцать) абонементов. Баннер "Лацио" - не твоя фирма по очистке" - намек на то, что Клаудио руководит клубом как небольшой частной фирмой. А не как объектом любви десятков тысяч людей. Сам он говорил даже об угрозах убийства, из-за которых вынужден нанимать охранников.

Буксир с похорон

Лотито неприятен. И эгоцентричен. Он называет ТВ-сделку лиги в 1.2 миллиарда евро своей заслугой. Считает, что против него и против "Лацио" ведут крестовые походы. И заявляет, что спас клуб от смерти, вначале переведя в необратимую кому, затем в обратимую, а затем - к нормальной жизни. Заявляет, что "выдумал Симоне Индзаги", нынешнего главного тренера. И что "игроки и тренеры не важны, важен хороший президент". А во время игрового кризиса призывал игроков "найти мой характер". "Если бы я играл - все было бы иначе".

Также настораживают его высказывания вроде "обезьянье уханье - не всегда расизм".



Тем не менее, "Лацио" он принес немало пользы. Золотая Эра Серджио Краньотти в 90-х оставила клуб с семью из его 16-ти трофеев. В том числе и Скудетто-2000. Но и с 86-миллионным годовым убытком и 550-миллионными долгами в 2004-ом году. Много даже по нынешним меркам, не говоря о тех. "Я купил клуб за несколько дней до банкротства, вытащил его с похорон. Мне говорили, что я сумасшедший, если влезаю в это". Действительно, для такого взвешенного человека покупка казалось нелогичной. Но Лотито знал, что делает. И сумел совершить чудо. Пусть и с большой помощью мэра Рима и губернатора региона.

Клаудио сумел расписать 144 миллиона долгов налоговым органам на 23 года. Сумел привлечь капиталы для покрытия долгов. При том, что сам, "кроме мозгов", не вкладывает в клуб ничего. Это не нравится болельщикам, но это работает. Клуб еще и построил современную базу в Формелло, владеет офисами, строит гостиницу. И живет на заработке от трансферов и участия в Еврокубках в лиге, живущей большей частью на вливаниях боссов. На фоне падения привлекательности и доходности Серии А и падения посещаемости матчей самого "Лацио" по сравнению с эрой Краньотти на 18-20 тысяч болельщиков. Впечатляет.

Еще совсем недавно ни один из игроков команды не получал более двух миллионов евро в год. Бюджет "Лацио" на игроков всего шестой в лиге (72 миллиона), уступая пятому "Наполи" на 31, а первому "Ювентусу" - на 222. Доход лишь однажды за всю каденцию превысил 100 миллионов, зато расходы всегда низки. Лидеры команды Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле получают как запасные игроки "Наполи", "Милана", "Ювентуса". За все время в клубе Лотито купил лишь четырех игроков на сумму более 11-ти миллионов, при этом продал на такую сумму 9. Состав, купленный за 120 миллионов евро, ныне стоит 500.

Три года назад он продал Кейту Бальде Диао, Лукаса Билью и Уэсли Худта за 66 миллионов. Очень выгодно и своевременно, поскольку все в новых клубах провалились. При этом из последних десяти лет лишь три закончились с положительным трансферным сальдо. То есть начались траты на трансферы. Просто с умом. Провалившиеся в "Ливерпуле", "Севилье", академии "Барселоны" Луис Альберто, Иммобиле, Бальде Диао здесь стали звездами. Из Бельгии приходят таланты. А продажа португальцев Нету и Жордау в Англию после всего двух сотен минут в Серии А с 10.5 миллионами прибыли - мастер-класс.

Экономика и общество...

Репутация клуба на бирже весьма сильна. С начала года акции "Ювентуса" и "Ромы" потеряли 25-42 процентов стоимости, а акция "Лацио" - всего 12. За год она даже выросла в цене. И ныне стоит больше, чем акция "Ювентуса". В первой половине сезона убыток "Лацио", по данным Il Sole 24 Ore, составил 1.1 миллион, "Юве" - 50, "Ромы" - 87. По доходам "орлы" уступают "зебрам" со счетом 70:258, а "Роме" - 70:96.5. Зато расходы "Ювентуса" на персонал достигают 184-ех миллионов, "Ромы", - почти 83-ех, а "Лацио" - 47.3. Общий же долг нетто первых составил 327 миллионов, вторых - 264, третьих - 45.6.

Следует отметить и общественную деятельность клуба. Лотито прекратил сотрудничество с известнейшей фанатской фирмой клуба Irriducibli, известной расизмом, антисемитизмом, насилием и даже подозреваемой в наркоторговле. И прессовал ее настолько, что в феврале она объявила о самороспуске. Огромная победа над экстремистами. Он планирует посылать болельщиков за счет клуба в музей лагеря уничтожения Освенцим, после скандала вокруг наклеек с погибшей в лагере уничтожения Анной Франк в форме "Ромы" клуб подготовил футболки в ее память и зачитывал Дневник.

Основана женская футбольная команда.

"В футболе важны и моральные ценности. И голова. Спорт неотделим от культуры. Нужно уважать всех... Побеждает лишь коллектив, не индивидуал. Компактная группа, где каждый умеет приносить себя в жертву и обладает соревновательной яростью. И моя часть есть и в поражениях, и в победах"... "Мы должны прекратить думать, что клуб может жить на поддержке денег одного патрона. Клуб должен быть компанией, продаваться на бирже. Нужен баланс. Нужно воспринимать поражения так же спокойно, как и победы. И я нашел баланс, нашел инновационную схему, принесшую нам корпоративную силу". Пафосно? Но ведь правдиво.

... как путь к футболу

Итак, болельщики не любили Лотито. За скупость, хмурость, войну с ними. За его компании по уборке, технической поддержке и кейтерингу, работающие с клубом (конфликт интересов). Но прежде всего - за футбол. Лишь один сезон в Лиге Чемпионов за 15 лет. 10 тренеров за 12 лет. Однако ныне прерваны 7-13-летние серии без побед над "Ромой" и "Ювентусом", состоялся лучший старт сезона за 14 лет. Ныне "мы вторые в стране по трофеям за десятилетие после "Ювентуса". И трибуны начали заполняться. А признание Лотито: "Больше всего я жалею о проблемах с контактом с болельщиками", - полпути к лечению.

Симоне Индзаги работает главным тренером уже четвертый год, принес Лотито его третий Кубок, а также второй и третий Суперкубки Италии. Как и первое место в лиге по забитым мячам в сезоне 2017/18. А в этом сезоне "Лацио" наконец-то борется за Скудетто. Причем повторил несколько достижений, не покорявшихся никому в лиге в последние 60-70 лет. Выдал полный круг без поражений. Игроки "Лацио" возглавляют списки лучших бомбардиров и ассистентов лиги. Как бы ни закончился этот сезон - на поле, в кабинетах - он станет лучшим в каденции Лотито. И заслуженным для сверхэффективного менеджера.

Ныне "Лотутто" (от слова "tutto" - всё, везде) ведет мировую войну против неуступчивого Правительства Италии. На полную мощность, как он умеет. В прессе и под ковром. Министр Спорта Винченцо Спадафора даже раздраженно заявлял, что пресса передает "каждый писк "Лацио". "Италии нужно то же лечение, что и "Лацио", - говорил Лотито еще до нынешнего кризиса. Да, такое лечение неприятно, болезненно, вызывает раздражение. Но коронавирус продемонстрировал, что оно действительно нужно. Именно "бьянкочелести" оказались наиболее устойчивыми к кризису. И это подтверждает правильность их пути.