Официально: Дибала вылечился от коронавируса

Официальная пресс-служба туринского "Ювентуса" подтвердила, что Пауло Дибала сумел избавиться от коронавируса.

Аргентинский форвард несколько раз сдавал положительный тест и пробыл на самоизоляции больше месяца. Теперь у него будет возможность начать тренировки.

Напомним, что правительство Италии дало добро на проведение индивидуальных занятий.