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Официально: Дибала вылечился от коронавируса

Италия
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Аргентинец больше месяца был на самоизоляции

Официально: Дибала вылечился от коронавируса
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба туринского "Ювентуса" подтвердила, что Пауло Дибала сумел избавиться от коронавируса.

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Аргентинский форвард несколько раз сдавал положительный тест и пробыл на самоизоляции больше месяца. Теперь у него будет возможность начать тренировки.

Напомним, что правительство Италии дало добро на проведение индивидуальных занятий.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала коронавирус
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