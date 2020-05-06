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Официально: Дибала вылечился от коронавируса
Аргентинец больше месяца был на самоизоляции
Официальная пресс-служба туринского "Ювентуса" подтвердила, что Пауло Дибала сумел избавиться от коронавируса.
Аргентинский форвард несколько раз сдавал положительный тест и пробыл на самоизоляции больше месяца. Теперь у него будет возможность начать тренировки.
Covid-19, guarito @PauDybala_JR https://t.co/uEEC0VhTNX pic.twitter.com/wUcS6dmq13— JuventusFC (@juventusfc) May 6, 2020
Напомним, что правительство Италии дало добро на проведение индивидуальных занятий.
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