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Янис Хаджи может оказаться в Лацио

Италия
(1 голосов)

Сможет пойти по стопам отца?

Янис Хаджи может оказаться в Лацио
UA-Футбол
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Янис Хаджи достаточно неплохо проводит текущий сезон в "Рейнджерсе". С начала 2020-го он провел 10 матчей, в которых совершил 6 результативных действий.

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По данным Corriere dello Sport, в его услугах заинтересован римский "Лацио". Команда Симоне Индзаги ищет усиление атакующей линии, так как в следущем сезоне будет играть в ЛЧ.

Отметим, что права на румынского футболиста принадлежат "Генку". Бельгийцы будут готовы его отпустить при желании самого игрока.

Янис - сын известного румынского игрока Георге Хаджи, который считается одним из лучших футболистов своей страны в истории.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лацио (Рим) Янис Хаджи
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