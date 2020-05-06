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Милан готов предложить 20 миллионов за Депая
"Лион" может дешево потерять своего лидера
Итальянский "Милан" готов этим летом подписать Мемфиса Депая. Об этом передает Tuttomercatoweb.
У голландского форварда остался один год по контракту с "Лионом". Французы готовы будут его отпустить за маленькую цену, особенно из-за досрочного прекращения Лиги 1. "Милан" готов заплатить 20 миллионов евро.
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Мемфис на прекрасном уровне проводил текущий сезон (14 голов и 5 голевых), но в январе получил серьезную травму.
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