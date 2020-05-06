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Врач Лацио: Пандемия слишком преувеличена, я полностью за возобновления сезона

Италия
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Врач Лацио: Пандемия слишком преувеличена, я полностью за возобновления сезона
UA-Футбол
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Главный врач "Лацио" Иво Пульчини заявил, что у него нет опасений касательно возобновления сезона в Серии А.

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"Я полностью за возобновление, особенно после того, как я осмотрел всех игроков. Я нашел их восторженными и профессиональными. Вполне возможно изолировать составы в течение следующих нескольких недель, хотя, возможно, не для всех клубов.

Пандемия - преувеличена. Если команда проходит тестирование, придерживается правил и движется в чистой среде, о чем мы вообще говорим? Почему мы должны считать совершенно здоровых людей больными?", - приводит слова врача Sport Mediaset.

Напомним, что "Лацио" на один пункт отставал от "Ювентуса" во время приостановки.

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В статье: Лацио (Рим) коронавирус
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