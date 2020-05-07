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Туринцы не хотели его продавать. Экс-форвард сборной Италии, Милана и Ювентуса повесил бутсы на гвоздь

Италия
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Помните Матри?

Туринцы не хотели его продавать. Экс-форвард сборной Италии, Милана и Ювентуса повесил бутсы на гвоздь
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Итальянский нападающий Алессандро Матри объявил о завершении карьеры. Приводит слова Матри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Я осуществил свою мечту. Когда я начинал, то не думал, что у меня будет такая карьера, что я выиграю 3 Скудетто. Мой футбольный путь подошел к концу. Я пришел к этому решению после 6 месяцев в "Брешии".

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"Я потерял стимул, плохо чувствовал себя на поле. Мне больше не хотелось играть в футбол, а это не часть моего характера: оставаться в клубе, где я не могу дать необходимое. Ни одно из предложений меня не заинтересовало. Я решил не обманывать самого себя. Только очень серьезное предложение может побудить меня вернуться на поле".

35-летний Матри выступал за "Милан", "Прато", "Лумеццане", "Римини", "Кальяри", "Ювентус", "Милан", "Фиорентину", "Дженоа", "Лацио", "Сассуоло" и "Брешию". За сборную Италии сыграл 7 матчей и забил 1 гол. В Серии А он остановился на 92 мячах. Ранее генеральный директор "Юве" Фабио Паратичи отмечал, что он не хотел продавать Матри.

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В статье: Алессандро Матри
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Источник:
Goal.com

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