Туринцы не хотели его продавать. Экс-форвард сборной Италии, Милана и Ювентуса повесил бутсы на гвоздь

Итальянский нападающий Алессандро Матри объявил о завершении карьеры. Приводит слова Матри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Я осуществил свою мечту. Когда я начинал, то не думал, что у меня будет такая карьера, что я выиграю 3 Скудетто. Мой футбольный путь подошел к концу. Я пришел к этому решению после 6 месяцев в "Брешии".

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"Я потерял стимул, плохо чувствовал себя на поле. Мне больше не хотелось играть в футбол, а это не часть моего характера: оставаться в клубе, где я не могу дать необходимое. Ни одно из предложений меня не заинтересовало. Я решил не обманывать самого себя. Только очень серьезное предложение может побудить меня вернуться на поле".

Former Juventus striker Alessandro Matri has announced his retirement ???? @Ale_Matri won three Serie A titles and was cool as ice in front of goal ????pic.twitter.com/3oqt2er1n0 — Goal (@goal) May 7, 2020

35-летний Матри выступал за "Милан", "Прато", "Лумеццане", "Римини", "Кальяри", "Ювентус", "Милан", "Фиорентину", "Дженоа", "Лацио", "Сассуоло" и "Брешию". За сборную Италии сыграл 7 матчей и забил 1 гол. В Серии А он остановился на 92 мячах. Ранее генеральный директор "Юве" Фабио Паратичи отмечал, что он не хотел продавать Матри.