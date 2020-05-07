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Старая синьора – в активном поиске. Ювентус интересуется хавбеками Ромы и Челси

Италия
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Воссоединение Сарри с Жоржиньо все-таки состоится?

Старая синьора – в активном поиске. Ювентус интересуется хавбеками Ромы и Челси
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Туринский "Ювентус" ведет переговоры с "Челси" по поводу трансфера реджисты лондонцев Жоржиньо, как сообщает издание The National. По данным источника, итальянцы готовы предложить за игрока 40 миллионов евро.

Известно, что в переходе Жоржиньо заинтересован лично наставник "бьянконери" Маурицио Сарри. Футболист играл под руководством Мистера 33 в "Наполи", специалист забрал его из Неаполя с собой в Лондон.

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В то же время, Tuttosport сообщает, что "Старая синьора" нацелена на приобретение травмированного лидера "Ромы" Николы Дзаньоло – туринцы хотят включить в сделку Федерико Бернардески.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Рома (Рим) Жоржиньо Фрелло Федерико Бернардески Маурицио Сарри Николо Дзаньоло
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