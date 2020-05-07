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Вратарь Аталанты излечился от коронавируса

Италия
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Он был одним из первых в составе итальянской команды, кто заболел этим вирусом

Вратарь Аталанты излечился от коронавируса
Новина українською

Вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло вылечился от коронавируса, сообщил официальный сайт клуба.

27-летний итальянец был первым игроком команды, который заразился коронавирусной инфекцией. Он сдал положительный тест 20 марта.

После двух последовательных тестов в течение 48 часов результат на коронавирус был отрицательный. Спортьелло выполнит все проверки в течение следующих нескольких дней и впоследствии сможет возобновить индивидуальные тренировки.

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В статье: коронавирус
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