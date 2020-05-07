Италия
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Вратарь Аталанты излечился от коронавируса
Он был одним из первых в составе итальянской команды, кто заболел этим вирусом
Вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло вылечился от коронавируса, сообщил официальный сайт клуба.
27-летний итальянец был первым игроком команды, который заразился коронавирусной инфекцией. Он сдал положительный тест 20 марта.
После двух последовательных тестов в течение 48 часов результат на коронавирус был отрицательный. Спортьелло выполнит все проверки в течение следующих нескольких дней и впоследствии сможет возобновить индивидуальные тренировки.
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