Италия
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Фиорентина заявила о шести случаях заражения коронавирусом
Это не помешает им начать тренировки
Итальянская "Фиорентина" объявила о новых случаях заражения коронавирусом.
На этот раз он диагностирован у шести сотрудников. Трое из них - футболисты первой команды. Каждый из них будет изолирован от команды.
Отметим, что "фиалки" все равно начнут индивидуальные тренировки - ранее правительство Италии дало свое добро.
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