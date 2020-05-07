Фиорентина заявила о шести случаях заражения коронавирусом

Итальянская "Фиорентина" объявила о новых случаях заражения коронавирусом.

Читайте также У Кутроне диагностирован коронавирус. Всего в Фиорентине уже четыре зараженных

На этот раз он диагностирован у шести сотрудников. Трое из них - футболисты первой команды. Каждый из них будет изолирован от команды.

Отметим, что "фиалки" все равно начнут индивидуальные тренировки - ранее правительство Италии дало свое добро.