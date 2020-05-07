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Фиорентина заявила о шести случаях заражения коронавирусом

Италия
(1 голосов)

Это не помешает им начать тренировки

Фиорентина заявила о шести случаях заражения коронавирусом
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Фиорентина" объявила о новых случаях заражения коронавирусом.

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На этот раз он диагностирован у шести сотрудников. Трое из них - футболисты первой команды. Каждый из них будет изолирован от команды.

Отметим, что "фиалки" все равно начнут индивидуальные тренировки - ранее правительство Италии дало свое добро.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) коронавирус
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