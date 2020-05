Милан провел первую тренировку после снятия запрета

С этой недели клубам Италии разрешили начать индивидуальные тренировки футболистов. "Милан" не стал долго оттягивать начало.

Уже сегодня "россонери" провели первое занятие. Исходя из фотографий, можно заметить, что игроки занимались индивидуально и с соблюдением всех временных правил.

Watch the video from our first individual training session

Primi allenamenti individuali per i rossoneri a Milanello #SempreMilan pic.twitter.com/NghWTxba3O