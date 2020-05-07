Милан провел первую тренировку после снятия запрета

С этой недели клубам Италии разрешили начать индивидуальные тренировки футболистов. "Милан" не стал долго оттягивать начало.

Читайте также Правительство Италии дало клубам разрешение на проведение тренировок

Уже сегодня "россонери" провели первое занятие. Исходя из фотографий, можно заметить, что игроки занимались индивидуально и с соблюдением всех временных правил.

Watch the video from our first individual training session

Primi allenamenti individuali per i rossoneri a Milanello #SempreMilan pic.twitter.com/NghWTxba3O — AC Milan (@acmilan) May 7, 2020

Напомним, что сегодня официально стало известно о скоро возвращении Бундеслиги.