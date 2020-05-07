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Милан провел первую тренировку после снятия запрета
Италия начинает путь к возвращению
С этой недели клубам Италии разрешили начать индивидуальные тренировки футболистов. "Милан" не стал долго оттягивать начало.
Уже сегодня "россонери" провели первое занятие. Исходя из фотографий, можно заметить, что игроки занимались индивидуально и с соблюдением всех временных правил.
Watch the video from our first individual training session— AC Milan (@acmilan) May 7, 2020
Primi allenamenti individuali per i rossoneri a Milanello #SempreMilan pic.twitter.com/NghWTxba3O
Напомним, что сегодня официально стало известно о скоро возвращении Бундеслиги.