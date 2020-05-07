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Милан провел первую тренировку после снятия запрета

Италия
(1 голосов)

Италия начинает путь к возвращению

Милан провел первую тренировку после снятия запрета
UA-Футбол
Новина українською

С этой недели клубам Италии разрешили начать индивидуальные тренировки футболистов. "Милан" не стал долго оттягивать начало.

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Уже сегодня "россонери" провели первое занятие. Исходя из фотографий, можно заметить, что игроки занимались индивидуально и с соблюдением всех временных правил.

Напомним, что сегодня официально стало известно о скоро возвращении Бундеслиги.

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В статье: Милан коронавирус
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