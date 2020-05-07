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Икарди может оказаться в Лондоне - Интер готов его обменять на Обамеянга

Италия
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Очень звездный обмен

Икарди может оказаться в Лондоне - Интер готов его обменять на Обамеянга
UA-Футбол
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Миланский "Интер" начинает готовиться к вероятной продаже Лаутаро Мартинеса. Аргентинец может перейти в один из топ клубов Европы.

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Вполне вероятно, что его место может занять Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец не планирует оставаться в "Арсенале" и лондонцам придется его отпустить.

Миланский клуб готов предложить англичанам обмен - Обамеянг отправится в Италию, а на его место прибудет Икарди. Аргентинец не понадобится Конте в следующем сезоне.

Отметим, что планы может разрушить "ПСЖ", у которого есть шанс выкупить Мауро за 70 миллионов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Мауро Икарди Интер (Милан) ПСЖ
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