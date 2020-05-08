  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спадафора сообщает о датах тренировок в группах, а Милан и Сампдория – о новых случаях COVID-19
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спадафора сообщает о датах тренировок в группах, а Милан и Сампдория – о новых случаях COVID-19

Италия
(1 голосов)

Кажется, Италия вернется, но последней…

Спадафора сообщает о датах тренировок в группах, а Милан и Сампдория – о новых случаях COVID-19
Новина українською

В "Милане" 3 футболиста сдали позитивный тест на коронавирус, как сообщает журналист Николо Скира. Фамилии исполнителей – не уточняются.

В "Сампдории" диагностировали 4 новых случая заболевания – об этом информирует интернет-портал Football Italia. Весь состав и персонал команды сдавали тест в рамках подготовки к возобновлению тренировочного процесса. У всех заболевших нет симптомов. Ранее "Фиорентина" заявила о новых случаях заражения.

Читайте такжеФиорентина заявила о шести случаях заражения коронавирусом

В то же время, министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил с позитивным прогнозом касательно возобновления групповых тренировочных сессий. Ранее он отрицательно относился к идее продолжения Серии А, но, как отмечает Football Italia, камбэк Бундеслиги поменял его отношение.

"Мы надеемся, что тренировки в группах могут возобновиться 18 мая. Нужно представить протокол министру здравоохранения, после чего он будет официально внедрен. Это касается не только футбола, но и всех спортивных дисциплин – конечно же, мы наблюдаем за тенденциями пандемии".

Отметим, что уже на этой неделе игроки клубов Серии А могут самостоятельно тренироваться на клубных базах, соблюдая правила социального дистанцирования.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Чемпионат Италии Сампдория (Генуя) Милан тренировка коронавирус Винченцо Спадафора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...