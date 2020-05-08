Спадафора сообщает о датах тренировок в группах, а Милан и Сампдория – о новых случаях COVID-19

В "Милане" 3 футболиста сдали позитивный тест на коронавирус, как сообщает журналист Николо Скира. Фамилии исполнителей – не уточняются.

В "Сампдории" диагностировали 4 новых случая заболевания – об этом информирует интернет-портал Football Italia. Весь состав и персонал команды сдавали тест в рамках подготовки к возобновлению тренировочного процесса. У всех заболевших нет симптомов. Ранее "Фиорентина" заявила о новых случаях заражения.

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В то же время, министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил с позитивным прогнозом касательно возобновления групповых тренировочных сессий. Ранее он отрицательно относился к идее продолжения Серии А, но, как отмечает Football Italia, камбэк Бундеслиги поменял его отношение.

"Мы надеемся, что тренировки в группах могут возобновиться 18 мая. Нужно представить протокол министру здравоохранения, после чего он будет официально внедрен. Это касается не только футбола, но и всех спортивных дисциплин – конечно же, мы наблюдаем за тенденциями пандемии".

Отметим, что уже на этой неделе игроки клубов Серии А могут самостоятельно тренироваться на клубных базах, соблюдая правила социального дистанцирования.