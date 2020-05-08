Де Лигт – про искусство подкатов, игру головой и отличия Аякса от Ювентуса

В начале года центральный защитник "Ювентуса" дал интервью UEFA. Голландец вспомнил свое футбольное становление, рассказал о слагаемых хорошего защитника и поделился планами в Лиге чемпионов.

– Карьеру вы начали в "Аяксе", игра которого была заточена под атаку. Каково быть в такой команде защитником?

– Тяжело. К такому сложно привыкнуть, поскольку ты часто оказываешься с нападающим соперника один на один. В Италии команды предпочитают отряжать больше опекунов на одного форварда, так что ситуации отличаются. Но, думаю, это и сделало меня тем защитником, каким я являюсь сегодня. Я не боюсь действовать один в один, держать высокую линию обороны. Всему этому я обучился в школе "Аякса".

– Это правда, что в юношеских командах "Аякса" вы играли на разных позициях, чтобы улучшить технические навыки?

– Да, все верно. Где-то до 15 лет я был атакующим полузащитником. Много играл в середине поля, забивал, раздавал голевые, а потом мне вдруг сказали, что для моей карьеры будет лучше опуститься на одну линию, в центр обороны. Поначалу мне не нравилось быть защитником. Сейчас я начинаю понимать, что опыт игры в полузащите помогает. Поэтому я очень доволен, что была возможность развиваться в разных направлениях.

– Насколько важны эти навыки сейчас, когда вы играете за "Ювентус"?

– Очень важны. Безусловно, "Ювентус" – ведущий клуб Италии. Он всегда стремится атаковать и побеждать. Важно уметь начинать атаки от своих ворот, проявлять смелость и желание играть. И, конечно, для этого у вас должна быть хорошая техника.

– Как вы решаете, когда идти в подкат, а когда просто пласироваться?

– В прошлом сезоне в "Аяксе" я делал не так много подкатов. Главное о подкатах: если идешь в него, значит, уже неверно выбрал позицию или располагался недостаточно близко к игроку. В "Аяксе" я делал один подкат примерно за три матча. В "Ювентусе" я в какой-то момент понял, что качусь чаще, и подумал: "Хм, зачем я это делаю?" Я начал анализировать свою игру и сделал вывод, что, возможно, вместо подката стоит чаще оставаться на ногах и продолжать играть по оппоненту.

Конечно, это прекрасное зрелище, всем нравятся эффектные подкаты. Сейчас одним из лучших защитников в мире является Вирджил Ван Дейк. Ты никогда не увидишь его в подкате, он всегда в нужном месте в нужное время, уже занимает нужную позицию. Именно это главное, хотя болельщики видят игру немного иначе. Они любят отчаянные подкаты, но подкат - это самая крайняя мера, последний из вариантов.

– На ваш взгляд, сами подкаты с годами менялись?

– Полагаю, да. Думаю, очень изменилась сама роль центральных защитников. Много лет назад это были огромные ребята, которые выигрывали воздух и были очень жесткими. Они выносили мяч и кричали: "Вышли!" Сегодня игра более чистая, ты не можешь сделать неосторожный подкат, потому что есть VAR. Необходимо играть аккуратнее, сейчас акцент на мяче, надо стараться предугадывать его передвижения.

– Как защитнику научиться правильно играть головой?

– Это сочетание разных вещей. Я бы выделил три главных момента: умение правильно выбрать время, силу удара, ну и сам прыжок. Но что важнее всего, это смелость в борьбе за верховые мячи. Нельзя бояться, надо показать, что именно ты сейчас выйдешь победителем в споре за мяч. Ты можешь бить с силой, правильно выбирать момент для прыжка, хорошо прыгать, но если ты недостаточно смел, чтобы ввязаться в верховую дуэль и показать, что намерен ее выиграть, то ты ее и не выиграешь.

– Вы всегда были таким хладнокровным или это приобретенный навык?

– Это моя естественная черта. Спокойствие – важнейший психологический фактор. Если ты не готов ментально, то ноги не выдержат. Нужен этот баланс. Прошлый сезон с "Аяксом" получился восхитительным, все были по-настоящему счастливы. Все шло просто отлично, и в результате все мы были сосредоточены. В середине сезона у нас возникли определенные сложности, проблемы были и у меня, и в таких ситуациях ты уже не столь хладнокровен.

Очень важно вернуть себе это самообладание. Важно самому понимать, что ты психологически силен, что ты готов. И тогда меня уже никто не остановит. Я стал обращать внимание на такие моменты, и это пошло на пользу. Хорошо, когда ты способен сделать шаг назад и увидеть вещи, которые можешь улучшить. Именно это я и делаю.

– В прошлом сезоне вы остановились с "Аяксом" в шаге от финала Лиги чемпионов. Мечтаете ли вы теперь еще сильнее выиграть турнир с "Ювентусом"?

– Очень важно верить в это. Каждая команда мечтает о победе в Лиге чемпионов. Сейчас много примерно равных по классу соперников. Хороших команд полно, и никогда не знаешь, какой именно фактор станет определяющим для победы в турнире. Мы стараемся показывать свою лучшую игру и знаем, что у нас хорошая команда. Мы очень сильны и, чтобы побеждать, должны демонстрировать это в еврокубковых матчах. Это важнейшая составляющая, но не обойтись и без удачи. Конечно же, мы сильны, но в итоге посмотрим, сумеем ли мы выиграть турнир.