Все игроки Интера сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все футболисты "Интера" сдали отрицательные анализы на коронавирус, сообщает пресс-служба "нерадзурри".

В заявлении на официальном сайте миланского клуба говорится, что команда вернется к индивидуальным тренировкам на базе с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что в "Фиорентине" было выявлено 6 зараженных, а в "Сампдории" и "Милане" зафиксировали 3 подобных случая.