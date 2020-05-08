Италия
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Все игроки Интера сдали отрицательные тесты на коронавирус
Зараженных в составе нерадзурри не оказалось
Все футболисты "Интера" сдали отрицательные анализы на коронавирус, сообщает пресс-служба "нерадзурри".
В заявлении на официальном сайте миланского клуба говорится, что команда вернется к индивидуальным тренировкам на базе с сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что в "Фиорентине" было выявлено 6 зараженных, а в "Сампдории" и "Милане" зафиксировали 3 подобных случая.
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