Президент Милана подтвердил факт заражения коронавирусом среди игроков

Президент "Милана" Паоло Скарони подтвердил, что несколько игроков клуба заражены COVID-19.

"У нас есть несколько зараженных игроков, в то время как оба Мальдини уже чувствую себя хорошо. Несмотря на это база клуба открыта. Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Игроки же находятся на стадии выздоровления.

Нужно привыкнуть жить с вирусом, и это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет равным нулю. В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть", — сказал Скарони La Gazzetta dello Sport.