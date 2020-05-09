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Президент Милана подтвердил факт заражения коронавирусом среди игроков

Италия
(1 голосов)

В четверг "россонери" возобновили тренировки

Президент Милана подтвердил факт заражения коронавирусом среди игроков
Новина українською

Президент "Милана" Паоло Скарони подтвердил, что несколько игроков клуба заражены COVID-19.

"У нас есть несколько зараженных игроков, в то время как оба Мальдини уже чувствую себя хорошо. Несмотря на это база клуба открыта. Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Игроки же находятся на стадии выздоровления.

Нужно привыкнуть жить с вирусом, и это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет равным нулю. В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть", — сказал Скарони La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Милан (Италия) Паоло Скарони коронавирус
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