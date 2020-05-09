Кьеллини: Балотелли – плохой человек, ему не хватает уважения к партнёрам

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини назвал худших партнёров по команде за свою карьеру.

"За мою карьеру меня действительно подводили два игрока. Балотелли – плохой человек, который не уважает собственных партнёров по команде. Во время Кубка Конфедераций-2013 Марио ничем не помогал команде, если не наоборот. Он целиком заслужил то, как к нему относятся в медиа.

Некоторые считали, что он входит в топ-5 форвардов мира. Но я никогда не думал, что он в первой десятки или даже двадцатке.

Однако был и ещё ужасный партнёр – Фелипе Мело. Я не выношу людей, которые никого не уважают и во всех вокруг видят своих врагов. Когда он был рядом, то всегда был риск драки. Я тогда прямо сказал боссам клуба: он – гнилое яблоко.

Проблема не в том, сколько плохих матчей подряд вы провели. Я говорю о тех, кто вышел за все допустимые рамки", – цитирует Кьеллини La Repubblica.