  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пауло Дибала вернулся к тренировкам после того, как выздоровел от коронавируса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пауло Дибала вернулся к тренировкам после того, как выздоровел от коронавируса

Италия
(1 голосов)

Аргентинец наконец избавился от COVID-19

Пауло Дибала вернулся к тренировкам после того, как выздоровел от коронавируса
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала наконец вернулся к тренировкам.

Сегодня утром аргентинец был замечен на тренировочной базе "бьянконери", где тренировался индивидуально.

Напомним, ранее Дибала полтора месяца пребывал на самоизоляции из-за коронавируса. Несмотря на то, что аргентинец давно перестал испытывать симптомы, его тесты продолжали показывать положительный результат на COVID-19.

Ожидается, что с 18 мая Дибала сможет участвовать в занятиях вместе с партнёрами по команде, когда в Италии собираются разрешить групповые тренировки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...