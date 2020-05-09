Пауло Дибала вернулся к тренировкам после того, как выздоровел от коронавируса

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала наконец вернулся к тренировкам.

Сегодня утром аргентинец был замечен на тренировочной базе "бьянконери", где тренировался индивидуально.

Напомним, ранее Дибала полтора месяца пребывал на самоизоляции из-за коронавируса. Несмотря на то, что аргентинец давно перестал испытывать симптомы, его тесты продолжали показывать положительный результат на COVID-19.

Ожидается, что с 18 мая Дибала сможет участвовать в занятиях вместе с партнёрами по команде, когда в Италии собираются разрешить групповые тренировки.