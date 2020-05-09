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Джорджо Кьеллини: Ничего не могу поделать, но я ненавижу Интер

Италия
(1 голосов)

Итальянец рассказал, почему не любит "нерадзурри"

Джорджо Кьеллини: Ничего не могу поделать, но я ненавижу Интер
Новина українською

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мыслями насчет миланского "Интера".

"Думаю, люди поняли, что я имел в виду когда сказал, что ненавижу "Интер", и я не хочу неправильных толкований. Я ненавижу "Интер" в спортивном плане, как Майкл Джордан ненавидел "Детройт Пистонс".

Ничего не могу поделать, но я ненавижу "Интер", однако за пределами поля в 99 процентах случаев после матча, где мы разрывали друг друга на поле, я могу встретиться с их игроками и посмеяться.

Откровенно говоря, когда я в прошлом году получил травму колена, больше всего мне было приятно, когда написал Хавьер Дзанетти.

Спортивная ненависть подгоняет тебя обыграть соперника, если придавать ей верное значение как ключевой составляющей спорта", – рассказал Джорджо Кьеллини.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Хавьер Дзанетти Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (6)
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Лекарь (село Дарница)
09.05.2020 в 17:43
Как я тебя понимаю. А я всегда ненавидел московские клубы, Динамо, ЦСКА, Торпедо и Спартак, особенно. Я презираю сейчас Барсу (за поведение её фанатов на этом сайте). Я ненавидел Милан, до тех пор, пока за него не начал играть Шева, а с тех пор, как Шева закончил, я просто равнодушен к Милану... А еще я ненавижу Марадону, за его наркозависимость, за его игры руками на ЧМ, которые все сошли ему с рук и за то, что люди, которые не видели его "шалостей", его боготворят.
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+2
-1
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Инспектор ( )
09.05.2020 в 18:07
+ Особенно за Марадону
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2020 в 18:10
Инспектор жюв, а как это ты мимо великой Барселоны промахнулся в своем комменте? Не порядок!
0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2020 в 18:09
Ух ты, какое интересное толкование... Значит, за то, что фанаты великой Барселоны говорят здесь правду, ты их за это презираешь.... Мне тебя жаль, презирай правду и дальше... Может тебе в жизни это поможет....
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
09.05.2020 в 18:14
За какую такую правду? Чем подтверждены твои писания, ущербный? Я тебе так скажу, когда прокуратура Испании посадит за решетку текущего президента Реала, я ОБЕЩАЮ перед тобой извиниться и признать, что ты был прав. А сейчас, прости, ты для меня = обычный глор-балабол. Да еще и с ЧСВ
+1
0
Лекарь (село Дарница)
09.05.2020 в 18:18
И я даже больше скажу. Я ведь видел ответный матч Барса - ПСЖ. Так вот, после этого матча, фанатам Барселоны просто глупо говорить что-то о судейских заговорах против них.
0
0


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