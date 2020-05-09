Джорджо Кьеллини: Ничего не могу поделать, но я ненавижу Интер

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мыслями насчет миланского "Интера".

"Думаю, люди поняли, что я имел в виду когда сказал, что ненавижу "Интер", и я не хочу неправильных толкований. Я ненавижу "Интер" в спортивном плане, как Майкл Джордан ненавидел "Детройт Пистонс".

Ничего не могу поделать, но я ненавижу "Интер", однако за пределами поля в 99 процентах случаев после матча, где мы разрывали друг друга на поле, я могу встретиться с их игроками и посмеяться.

Откровенно говоря, когда я в прошлом году получил травму колена, больше всего мне было приятно, когда написал Хавьер Дзанетти.

Спортивная ненависть подгоняет тебя обыграть соперника, если придавать ей верное значение как ключевой составляющей спорта", – рассказал Джорджо Кьеллини.