Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джорджо Кьеллини: Ничего не могу поделать, но я ненавижу Интер
Итальянец рассказал, почему не любит "нерадзурри"
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мыслями насчет миланского "Интера".
"Думаю, люди поняли, что я имел в виду когда сказал, что ненавижу "Интер", и я не хочу неправильных толкований. Я ненавижу "Интер" в спортивном плане, как Майкл Джордан ненавидел "Детройт Пистонс".
Ничего не могу поделать, но я ненавижу "Интер", однако за пределами поля в 99 процентах случаев после матча, где мы разрывали друг друга на поле, я могу встретиться с их игроками и посмеяться.
Откровенно говоря, когда я в прошлом году получил травму колена, больше всего мне было приятно, когда написал Хавьер Дзанетти.
Спортивная ненависть подгоняет тебя обыграть соперника, если придавать ей верное значение как ключевой составляющей спорта", – рассказал Джорджо Кьеллини.