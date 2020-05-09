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Марио Балотелли для Кьеллини: Кто знает, что ты, чудной капитан, скажешь о других партнерах

Италия
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Итальянский форвард прокомментировал слова соотечественника

Марио Балотелли для Кьеллини: Кто знает, что ты, чудной капитан, скажешь о других партнерах
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Форвард "Брешии" Марио Балотелли отреагировал на критику со стороны защитника туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини.

"Мне хотя бы хватает честности и мужества говорить что-то в лицо. С 2013 года у тебя было много возможностей сделать это, ты мог поступить как настоящий мужчина, но ты не сделал этого.

Кто знает, что ты, чудной капитан, скажешь однажды о сегодняшних партнерах. Если это значит быть чемпионом, то я предпочитаю не быть им. И я никогда не проявлял неуважения к форме сборной Италии", – написал Марио Балотелли в своем инстаграме.

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В статье: Марио Балотелли Джорджо Кьеллини
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