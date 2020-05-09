Фелипе Мело: Кьеллини злится, потому что Галатасарай выкинул Ювентус из ЛЧ и Бразилия выбила Италию на Кубке конфедераций

Экс-полузащитник миланского "Интера" и туринского "Ювентуса" Фелипе Мело прокомментировал критику в свой адрес от Джорджо Кьеллини.

"Прежде всего, хотелось бы узнать, о чем конкретно он говорит. В любом случае, я без проблем ему отвечу.

Во время выступлений в "Ювентусе" я никогда не позволял себе неуважительного отношения к игрокам, руководству или клубу в целом. Больше я его не уважаю. И никогда не буду. Он говорит, что Балотелли заслуживал оплеуху, что я худший из худших? Очень легко плохо высказываться о других в книге.

Возможно, он злится, потому что "Галатасарай" со мной выкинул "Ювентус" из Лиги чемпионов. Или потому что "Интер" выиграл все, а я интериста.

Это похоже на Кьеллини, он всегда строит из себя феномена. Еще кое-что пришло мне на ум: Бразилия в 2009 году разгромила Италию на Кубке конфедераций, который мы в итоге выиграли. Может быть, ему обидно из-за того, что он ничего не добился со своей сборной.

В завершение: говорить определенные вещи – непрофессионально. Это неуважение. Больше я ничего не скажу – некоторые вещи должны остаться в раздевалке", – сказал Фелипе Мело.