Родительский контроль или намек на уход в АПЛ? Рабьо не вернулся в расположение Юве

Итальянское издание сообщает, что полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может покинуть клуб уже этим летом.

По информации источника, француз до сих пор не прибыл в стан туринского клуба, при том, что "зебри" вызвали всех легионеров, которые уехали из Италии на время карантина.

Окружение 25-летнего хавбека считает, что игроку надо покинуть "Юве" как можно скорее. А мать Адриена и по совместительству его агент - Вероника Рабьо хочет, чтобы ее сын продолжил карьеру в чемпионате Англии. По ее мнению клубы АПЛ смогут предложить большую зарплату нежели гранд итальянского футбола.

В СМИ была информация, что к французскому полузащитнику проявляет интерес "Эвертон" и Манчестер Юнайтед".