Италия
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Рибери восстановился после операции и готов вернуться к тренировкам
У Франка были проблемы с лодыжкой
Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери сдал отрицательный тест на коронавирус и готов приступить к тренировкам впервые после операции на голеностопе, которую он перенес в декабре.
37-летний француз завершил 14-дневный карантин по возвращении во Флоренцию из Мюнхена и в ближайшие дни возобновит занятия.
Сегодня Франк был замечен на тренировочной базе имени Давиде Астори, где проходил серию фитнес-тестов.
На счету ветерана по два гола и ассиста в 11 матчах Серии А.
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