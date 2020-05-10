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Рибери восстановился после операции и готов вернуться к тренировкам

Италия
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У Франка были проблемы с лодыжкой

Рибери восстановился после операции и готов вернуться к тренировкам
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Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери сдал отрицательный тест на коронавирус и готов приступить к тренировкам впервые после операции на голеностопе, которую он перенес в декабре.

37-летний француз завершил 14-дневный карантин по возвращении во Флоренцию из Мюнхена и в ближайшие дни возобновит занятия.

Сегодня Франк был замечен на тренировочной базе имени Давиде Астори, где проходил серию фитнес-тестов.

На счету ветерана по два гола и ассиста в 11 матчах Серии А.

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В статье: Франк Рибери Фиорентина (Флоренция)
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