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Кордоба: Лукаку – экстраординарный игрок, но в МЮ этого не поняли
Колумбиец в восторге от игры Ромелу
Бывший защитник "Интера" поделился соображениями по поводу игры Ромелу Лукаку.
"Лукаку – экстраординарный игрок. Но в "Манчестер Юнайтед" этого не поняли, они не осознали его потенциала. Я считаю, что Лукаку в этом сезоне доказывает всем, что он истинный чемпион.
Он полон решительности и настоящий лидер в раздевалке. Я очень рад, что "Интер" купил его. Кроме того, важную роль в его форме сыграл Антонио Конте", – цитирует колумбийца Daily Mail.
В этом сезоне Лукаку отметился 23 голами и 5 результативными передачами в 35 матчах за "Интер" во всех турнирах.