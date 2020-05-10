  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Sky Italia отказали Серии А в выплате за телеправа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Italia отказали Серии А в выплате за телеправа

Италия
(1 голосов)

Клубы могут лишиться солидной части доходов

Sky Italia отказали Серии А в выплате за телеправа
Новина українською

Телекомпания Sky Sport Italia уведомила Серию А, что не будет выплачивать лиге заключительный транш за продажу телеправ в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее с аналогичным заявлением выступил стриминговый сервис DAZN, транслирующий по 3 матча Серии А по выходным.

Лига уже начала переговоры с вещателями, которые, возможно, согласятся снизить сумму транша или разбить его на части. Однако клубы Серии А категорически против таких вариантов. Экстренное собрание Серии А по этому вопросу запланировано на следующую неделю.

Ожидается, что текущая ситуация повлияет на переговоры лиги с вещателями по поводу нового пакета телеправ с 2021 по 2024 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...