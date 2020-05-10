Наполи возобновил тренировки

"Наполи" возобновил тренировочные занятия, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня утром состоялась первая тренировка под руководством Дженнаро Гаттузо. Занятие продолжалось 60 минут, все игроки работали по индивидуальной программе.

Перед началом занятий были проведены дезинфекция помещений и сданы тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат у всех игроков, тренеров и персонала клуба.

Ожидается, что 18 мая будут разрешено возобновить занятия в группах.