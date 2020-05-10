Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о травме крестообразной связки, полученной в августе 2019 года.

"Для меня, для мистера Сарри, для "Ювентуса" это стало настоящим ударом. Я травмировался и раньше, но никогда не вылетал на такой длительный промежуток времени. На пару месяцев – да, но августовская травма – нечто иное.

Я помню, как лежал на газоне, и Сарри сказал мне: "Да ладно, Джорджо, ничего страшного, встань и доиграй матч".

Я отказался, это все было очень неожиданно. Думаю, у меня было много травм, но таким образом я колено еще не травмировал.

Впрочем, я рад, что получил такую травму в 35, а не в 25 лет. Я смог переключиться и заняться другими вещами", – сказал Кьеллини La Repubblica.