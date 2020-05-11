Кайзер Франко. Тернии и звезды Франко Барези

В пятницу Франко Барези исполнилось 60 лет. Единственный, кто взял все три вида медалей Чемпионатов Мира, обладатель шести Скудетто и трех Кубков Чемпионов, лучший игрок Серии А в 1990-ом году, второй в гонке за Золотым Мячом-1989, в последние годы не заметен. Его каденции на посту спортивного директора "Фулхэма" и детского тренера в "Милане" были недолгими, ныне он всего лишь посол родного клуба. Впрочем, такая неизвестность лишь лучше оттеняет великолепие 20-летней карьеры игрока. Карьеры и личности, которых словами описать очень трудно. Все же попробуем.

Укрепление терниями

До эры обилия спортивных каналов и документальных фильмов о самих спортсменах мы знали мало. Мы видели лишь готовый продукт, готовую легенду. Не зная о терниях на пути. В 1976-ом году пятеро братьев и сестер Барези из-за болезни и автокатастрофы остались без обоих родителей. Из тяжелой юности Франко и вынес эти свои слова: "Семья - не наиболее важная, а единственно важная вещь". И везде, где находился, он пытался создать семейную атмосферу. Небезуспешно. Не случайно его называли шестым ребенком Сильвио Берлускони. А в "Милане" и сборной настолько любили.

Семья даже поначалу привела Франко в "Интер". Где в академии уже занимался его старший брат Джузеппе.

Хотя "я в душе надеялся, что меня не примут. Ведь я всегда был миланистой. И в итоге мне крупно повезло". Его и вправду не приняли, из-за небольшого роста. Приглашая вернуться через год. Не сразу приняли и в "Милане". Настоял Итало Галбьяти, будущий верный ассистент Фабио Капелло во всех командах последнего. Причем во время тестов Франко в "Интере" Галбьяти еще был там. Однако промолчал из-за близкого перехода в "Милан". Для обоих в итоге все сложилось.

И "россонери" беспокоились из-за его роста. Предлагая миллион лир за каждый сантиметр, на который вырастет. Однако и с ростом 1.76, а не 1.70, в Серии А было крайне тяжело. Вице-чемпион мира-1970 вратарь Энрико Альбертози совершенно не доверял ему, часто крича. "Piscinin" ("малыш" на миланском диалекте) даже прятался в душе от назойливых партнеров. К его счастью, команду тренировал Нильс Лидхольм. Учитель Карло Анчелотти в плане манер и стиля работы с игроками. Именно спокойствие, внимание и доверие легендарного шведа позволили Франко победить других и себя.

Можно и нужно вспомнить об исключении "Милана" из Серии А в 1980-ом году за договорные матчи, и о вылете в Серию Б в 1982-ом. И о четырех месяцах отсутствия "Franchino" ("маленький Франко") из-за заболевания крови. Он даже чуть не ушел из спорта. В сборной на победном Чемпионате Мира-1982 Барези не отыграл ни одной минуты. Энцо Беарзот не вызвал его на Чемпионат Мира-1986 из-за отказа играть в центре поля. В 1992-ом году Франко ушел из сборной из-за еще миланского конфликта с Арриго Сакки. А вернувшись, во втором матче на ЧМ-1994 получил тяжелую травму.

Впрочем, удары лишь укрепляли. В первом же сезоне с Барези в стартовом составе (1978/79) "дьяволы" взяли Скудетто, свое первое за 11 лет. Второй вылет в Серию Б, по его словам, позволил ему переродиться. Перезагрузиться. Тогда, в 22-летнем возрасте, после ухода лидеров, он стал капитаном команды. Вызов на Чемпионат Мира-1982 также помог. "Я значительно вырос тогда. Моменты, проведенные с великими чемпионами, были жизненно важными". А после смазанного пенальти в финале ЧМ-94 он еще успел взять свое шестое Скудетто. В 36-летнем возрасте. Как игрок "старта".

Крик глазами

Он мог уйти не раз. В том числе и из-за опасности банкротства клуба в 1985-ом. "Интер" постоянно желал составить братский тандем в обороне. Джузеппе стал капитаном и легендой "нерадзурри", также играл в сборной. По сути, его согласие играть в центре поля вытеснило брата из заявки на Мундиаль-86. Поначалу именно Франко называли "Барези II", "другим Барези". Но постепенно эти клички перешли к Джузеппе. А ни "Интер", ни "Сампдория" Франкино так и не дождались. Даже из-за конфликта с Сакки в клубе (правду говоря, тогда бунтовали все игроки) ушел не капитан, а тренер.

Болельщики безумно обожали и уважали его прежде всего за эту преданность клубу. Выразившуюся и в названии его автобиографической книги "Любовь по имени "Милан". "Милан" выковал меня. Этот клуб - моя жизнь". За абсолютный профессионализм на поле и вне его. "Поведение должно быть безупречным. Тренировки, тяжёлая работа и отличные отношения с болельщиками - базовые принципы, которые никогда не следует воспринимать легкомысленно". За абсолютную уверенность в себе. "Стать капитаном в 22 года? Никаких проблем. Это не бравада. Просто факт". Капитанами рождаются.

"Он был боссом. Все, кто играл с ним либо против него, знали, что он босс", - заявлял Лоран Блан. "На тренировках Сакки часто устраивал игры всей полузащиты и атаки против четверки обороны", - вспоминает Рууд Гуллит. "Но Тасотти, Барези, Костакурта и Мальдини даже не давали нам пробить по воротам. Они работали слаженно как роботы. И Барези руководил ими как в компьютерной игре. После такого мы понимали главную причину успеха "Милана". Причём Франко "не был говоруном. Он разговаривал глазами. А его тренировки и работа над собой всегда служили примером" (Паоло Мальдини).

Как и глубочайшее понимание футбола. Уже в 18-летнем возрасте он, по словам Лидхольма, обладал знаниями ветерана. А Мальдини вспоминает: "Перед финалом Лиги Чемпионов-1994 (в котором не мог играть из-за дисквалификации), когда все уже считали "Барселону" победителем, он начал нам подробно объяснять, как прикрыть Ромарио и Стоичкова, как атаковать через фланги. И на наши возражения лишь раздражённо призывал слушать лишь его, и тогда мы выиграем легко. А Капелло (тогдашний тренер) после этой речи лишь заявил: "Вы слышали вашего капитана. Мне нечего добавить".

Защитник и плеймейкер

Барези был признан лучшим игроком столетия "Милана" и итальянского футбола. Во главе с ним оборона команды пропустила лишь 14 мячей в сезоне 1987/88, лишь 15 - в сезоне 1993/94, команда в начале 90-х не проигрывала в 58-ми матчах подряд. А пара Мальдини-Барези в центре обороны в 196-ти матчах (Паоло обычно играл на левом фланге) пропустила всего двадцать три мяча. Сборная с ним не пропустила в пяти матчах на Чемпионате Мира-1990, вылетев лишь в серии пенальти. А в финале ЧМ-1994 через три недели после тяжелой травмы 34-летний игрок полностью перекрыл Ромарио и Бебето.

Как ему все удавалось? Кроме лидерства, Барези обладал просто божественным пониманием игры, мистическим образом появлялся на пути мяча и соперника. А также блестяще начинал атаки. Не случайно его называли "Кайзером", разумеется, в честь Франца Беккенбауэра (интересно, два лучших по большинству рейтингов защитника в истории футбола, выросшие в десятилетия мощных "фонарных столбов", были современными "технарями", плеймейкерами). "Милан" Сакки ставил на прессинг, быстрый отбор мяча и быстрый умный пас вперед. И в обоих этих компонентах Франко был превосходен.

"Физика никогда не была моим преимуществом. Я был довольно быстр. Но прежде всего быстр головой. Игровой опыт всегда помогал мне. Но следует говорить и о природном даре". А чего стоят события на Мундиале-1994?! Быстрая операция после травмы во втором туре группового турнира, лишь пробежки без тренировок до финала и великолепная игра в самом финале (хотя он смазал первый пенальти в серии). "Тогда я не ставил себе никаких целей. Просто надеялся и форсировал возвращение. И вдруг перед финалом обнаружил, что могу играть". Такое логикой и физиологией не объяснить.

"Он не был большим парнем. Наоборот - низким и худым. Но он прыгал невероятно высоко, его подкаты были такими жесткими", - восхищается Мальдини. При этом он получил лишь шесть красных карточек и всего 71 желтую в восьми сотнях матчей. "И тяжело найти другого защитника с такой работой с мячом". "Он унижал нас, околдовывал, постоянно посылал в офсайд", - тренер разгромленного со счетом 5:0 мадридского "Реала" Хорхе Вальдано отметил не атаку "Милана", а защитника. "У меня была специальная аптечка после матчей против него, и много льда" (Джанфранко Дзола).

"Он читал игру лучше любого защитника" (Тони Адамс).

"Он смеялся над идеей, что защитник должен быть сильным и быстрым. Великолепный организатор, читавший игру на ходы вперед" (Джейми Каррагер). "Он всегда знал, где мяч. Ни один форвард не мог удивить его" (Марсель Десайи). "Он делал с мячом что хотел и в обороне и в атаке, великолепно выбирал позицию и быстро начинал атаки. А это уже половина гола" (Зико). "Иногда он знал, что сделает форвард еще до самого форварда" (Гуллит). "На первой тренировке я не верил своим глазам. О Боже, что это такое" (Рэй Уилкинс)!

Ну и особо сильны слова Диего Марадоны. Тем более, что вообще-то "Милан" был второй его любимой жертвой в карьере (7 голов). "Все форварды не спали ночью перед матчем против Барези. Я не спал неделю после. Я всегда получал от него особое "лечение". Он ходил за мной и в центре поля, и возле скамьи запасных, когда я пил воду. Всегда был на шаг впереди, знал, где мяч. Постоянный кошмар. Но после матча он всегда заходил к нам в раздевалку, пожимал руки всем, даже извинялся. Видя его футболку в моем доме в Буэнос-Айресе, я всегда вспоминаю, какой замечательный он игрок и джентльмен".

В последнем матче Франко никто не вышел на замену вместо него. "Милан" просто остался вдесятером. Тем самым символизируя, что заменить его невозможно. Его номер (6) изъят клубом из обращения навсегда. Берлускони вручил ему точную копию Золотого Мяча. Хотя "Малыш" доволен и своим вторым местом в 1989-ом, ведь "Марко Ван Бастен тогда был как Месси". Джанни Риверу связывают и со скандалами и вылетами "Милана", Паоло Мальдини ссорился с болельщиками команды и как игрок, и как директор. Барези же остался чистым. Остался, как говорит Георге Хаджи, монументом мирового футбола.

Фото - Sky Italia, Fifa.com