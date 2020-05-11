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Ибрагимович может перейти в Хаммарбю

Италия
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Но пока сам футболист не дал согласия

Ибрагимович может перейти в Хаммарбю
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Спортивный директор "Хаммарбю" Йеспер Янссон рассказал, что форвард Златан Ибрагимович, скорее всего, перейдет в его команду. Об этом пишет Goal.

Напомним, во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, футболист тренировался вместе со шведским клубом. Его контракт с "Миланом" рассчитан до лета 2020 года.

"Это отличный опыт для нашей команды, особенно в нынешнее время. Было внимание со стороны СМИ.

Будет ли Златан с нами? Думаю, шанс такой есть, но пока Ибрагимович не уверен точно. Пока на сто процентов мы не уверены", - сказал Янссон.

Напомним, что сегодня, 11 мая, Ибрагимович должен вернуться в Италию.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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