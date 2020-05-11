19 лет назад Милан уничтожил Интер 6:0 в главном дерби Италии. Шева оформил дубль

В этот день, 19 лети назад, 11 мая 2001 года состоялась, пожалуй, одно из самых запоминающихся миланских дерби в новейшей истории.

"Интер" принимал "Милан" и был просто разобран "россонери". Два гола Шевченко, который находился в своем расцвете и итоговые 0:6. Самое крупное в истории поражение "Интера" в дерби и соответственно крупнейшая победа "Милана".

Однако, эта победа так и не помогла "Милану" попасть в Лигу чемпионов, впрочем как и "Интеру. Обе команды заняли место в зоне Кубка УЕФА, причем в итоговой таблице "Интер" обошел "Милан" – команды заняли 5-е и 6-е места соответственно.

"Интер" — "Милан" — 0:6

Голы: Командини, 3, 19, Джунти, 53, Шевченко, 66, 77, Сержиньо, 81

"Интер": Фрей, Феррари, Блан, Шимич, Дзанетти, Ди Бьяджо (Зеедорф, 46), Фаринос (Коэ, 35), Дальма, Грешко, Рекоба, Виери

"Милан": Росси, Хельвег, Костакурта, Роке Жуниор, Мальдини, Гаттузо, Джунти (Гули, 70), Каладзе, Сержиньо, Командини (Хосе Мари, 57), Шевченко (Леонардо, 82)