Командные тренировки в Серии А должны возобновиться 18-го мая

С прошлого понедельника итальянские клубы имеют право проводить индивидуальные тренировки на клубной базе. Сейчас готовится переход к следующему уровню.

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Как сообщает Football Italia, вероятнее всего, командные тренировки могут начаться уже со следующей неделе (18-го мая). Сейчас готовится специальный медицинский протокол.

Он будет лишь незначительно изменен в сравнении с тем, который распространяется на тренровки индивидуальные. После этого об этом решении объявят официально.

Приблизительные даты возобновления Серии А не сообщаются - это точно будет после 4-го июня.