"В футбол нужно играть, а не говорить о нем". Капелло назвал причины отсутствия автобиографии

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о текущей ситуации "Милана", а также ответил, почему не хочет писать автобиографию.

"Мне грустно из-за того, как "Милан" ведет себя по отношению к Мальдини и Бобану. Как руководители они показали, что умеют вести себя с игроками. Я бы поступил так же, как и Звонимир и ушел. Достоинство превыше всего.

Автобиография? Меня несколько раз просили это сделать, даже предлагали деньги. Но я считаю, что в футбол нужно играть, а не говорить о нем. Я не люблю подобные вещи", - заявил Капелло.

Напомним, что Капелло - один из лучших тренеров 90-х. Он завоевал 15 трофеев, добившись наибольшего успеха с "Миланом" и "Ювентусом".