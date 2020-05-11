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"В футбол нужно играть, а не говорить о нем". Капелло назвал причины отсутствия автобиографии

Италия
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Также итальянец встал на сторону Мальдини

"В футбол нужно играть, а не говорить о нем". Капелло назвал причины отсутствия автобиографии
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Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло рассказал о текущей ситуации "Милана", а также ответил, почему не хочет писать автобиографию.

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"Мне грустно из-за того, как "Милан" ведет себя по отношению к Мальдини и Бобану. Как руководители они показали, что умеют вести себя с игроками. Я бы поступил так же, как и Звонимир и ушел. Достоинство превыше всего.

Автобиография? Меня несколько раз просили это сделать, даже предлагали деньги. Но я считаю, что в футбол нужно играть, а не говорить о нем. Я не люблю подобные вещи", - заявил Капелло.

Напомним, что Капелло - один из лучших тренеров 90-х. Он завоевал 15 трофеев, добившись наибольшего успеха с "Миланом" и "Ювентусом".

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В статье: Капелло Паоло Мальдини Звонимир Бобан Милан
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