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Мальдини: Совет для Рангника – прежде чем учить итальянский, нужно вспомнить концепции уважения

Италия
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Паоло vs Ральф

Мальдини: Совет для Рангника – прежде чем учить итальянский, нужно вспомнить концепции уважения
Новина українською

Спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал слухи относительно прихода в "Милан" немецкого специалиста Ральфа Рангника. Цитирует экс-капитана "россонери" Goal.com.

"Я никогда не разговаривал с Рангником и не понимаю, на чем основаны его заявления. Владельцы никогда ничего мне не говорили об этом, но некоторые выводы уже сделаны. Он говорит о возможной роли с неограниченными полномочиями для принятия решений в спортивной и технической части. Ральф вторгается в отделы, где работают профессионалы с действующими контрактами".

"У меня есть совет для Рангника. Прежде чем учить итальянский язык, ему неплохо было бы вспомнить и пересмотреть общие концепции уважения и понять, что в нашем клубе во всех областях, контроль над которыми он запрашивает, работают профессионалы и, несмотря на все трудности, пытаются завершить сезон, ставя интересы "Милана" выше своей гордости".

Ранее стало известно, что экс-наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник, который сейчас работает над спортивными проектами компании "Ред Булл", подтвердил, что "Милан" контактировал с ним по поводу назначения на пост главного тренера.

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В статье: Ральф Рангник Паоло Мальдини Милан
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Источник:
Finanza

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