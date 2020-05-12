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Дело в деньгах… или в матери? Стало известно, почему игрок Юве отказывается возвращаться в Италию

Италия
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Скандальный экс-футболист "ПСЖ" теперь портит нервы туринским боссам

Дело в деньгах… или в матери? Стало известно, почему игрок Юве отказывается возвращаться в Италию
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Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо протестует против снижения зарплат в клубе, на которое игроки пошли из-за тяжелой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса – об этом сообщает L'Equipe и La Gazzetta dello Sport со ссылкой на La Stampa. Годовой оклад француза в "Старой синьоре" – 8 миллионов евро.

Несмотря на то, что игроки "Ювентуса" уже возобновили тренировки, Рабьо находится во Франции и сообщил клубу, что останется на родине. Адриен не ответил на первый звонок боссов "Юве" с уведомлением о необходимости вернуться в Турин, а затем отказался прилетать вовсе.

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Источник отмечает, что клубу не нравится непрофессионализм Рабьо. Руководство считает, что он идет на поводу у своей матери Вероники, которая, как известно, имеет огромное влияние на своего сына. Также не вернулся в Турин форвард "бьянконери" Гонсало Игуаин, однако аргентинец имеет на это разрешение. В текущем сезоне 25-летний Рабьо сыграл 17 матчей в Серии А (без результативных действий).

Дело в деньгах… или в матери? Стало известно, почему игрок Юве отказывается возвращаться в Италию - изображение 1

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио
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