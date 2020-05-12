Дело в деньгах… или в матери? Стало известно, почему игрок Юве отказывается возвращаться в Италию

Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо протестует против снижения зарплат в клубе, на которое игроки пошли из-за тяжелой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса – об этом сообщает L'Equipe и La Gazzetta dello Sport со ссылкой на La Stampa. Годовой оклад француза в "Старой синьоре" – 8 миллионов евро.

Несмотря на то, что игроки "Ювентуса" уже возобновили тренировки, Рабьо находится во Франции и сообщил клубу, что останется на родине. Адриен не ответил на первый звонок боссов "Юве" с уведомлением о необходимости вернуться в Турин, а затем отказался прилетать вовсе.

Источник отмечает, что клубу не нравится непрофессионализм Рабьо. Руководство считает, что он идет на поводу у своей матери Вероники, которая, как известно, имеет огромное влияние на своего сына. Также не вернулся в Турин форвард "бьянконери" Гонсало Игуаин, однако аргентинец имеет на это разрешение. В текущем сезоне 25-летний Рабьо сыграл 17 матчей в Серии А (без результативных действий).