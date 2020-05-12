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Футболисты Кальяри сдали тест на коронавирус

Италия
(1 голосов)

Все футболисты оказались здоровыми

Футболисты Кальяри сдали тест на коронавирус
Новина українською

"Кальяри" на официальном сайте заявил, что все игроки, тренерский штаб и персонал клуба сдали отрицательный тест на коронавирус.

Ни один из членов клуба не сдал положительный результат. Теперь футболисты могут вернуться к тренировкам, которые разрешили проводить с 18 мая.

По последним данным, в Италии 219 814 зараженных коронавирусной инфекцией, 30 739 умерло и 106 587 выздоровело.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Кальяри
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