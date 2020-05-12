СМИ: Рабио завтра вернется в Италию

Адриен Рабио попал в достаточно громкий скандал. Француз не хотел возвращаться в Италию из-за снижение своей зарплаты.

Однако, как сообщает журналист Филиппе Санфурша, уже завтра полузащитник прибудет в Турин. Он уверяет, что Рабио не верит, что допустил ошибку и не будет наказан со стороны руководства.

Так же, по данным La Gazzetta dello Sport, Гонсало Игуаин вернется в Италию только в пятницу. В отличии от Адриена, у него уважительная причина - он много времени проводит с больной матерью в Аргентине.

Оба футболиста две недели пробудят на карантине, а после приступят к тренровкам - с 18-го мая будет разрешение на командные занятия.