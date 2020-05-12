Министр спорта Италии: Сезон будет сразу остановлен, если кто-то заразится коронавирусом

Министр спорта Италии Сандра Зампа рассказала о главных проблемах, которые могут возникнуть, если Серия А все же будет возобновлена.

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"Без сомнения, если кто-то заразится COVID-19, сезон будет вновь приостановлен. Все в тот же момент будут отправлены на карантин.

Если мы не остановимся, вирус победит нас. Любить футбол - значит заботиться о людях, которые в нем работают. Единственная причина из-за которой сезон может быть восстановлен - экономическая сторона", - приводит слова Зампы Radio Kiss Kiss.

Ранее сообщались, что командные тренировки в Италии будут разрешены со следующей недели.