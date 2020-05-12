СМИ: Лацио вступило в переговоры с Ракитичем

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич несколько раз заявлял, что не готов уходить из своего клуба. Однако одна итальянская команда хочет это исправить.

Как сообщает Sports.es, в переговоры с хорватским футболистом вступил "Лацио". Римский клуб готов предложить ему контракт на три сезона.

Руководство "орлов" понимает, что трансфер обойдетя им дешево. Каталонский клуб не намерен удерживать хорвата, а даже будет рад его продаже.

В текущем сезоне Иван провел 31 матч.