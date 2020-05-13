Танки и бизоны волшебника. К 35-летию Скудетто Вероны

"Верона - тихий и сдержанный город. Но тогда он стал маленьким Рио Де-Жанейро. И восприятие того успеха сильно даже сейчас. Отцы пересказывают детям, как пересказывали барды в Древней Греции". Таковы слова журналиста Gazzetta Dello Sport Франческо Фонтаны. Игрок "Эллас Верона"-1985 Доменико Вольпати до сих пор не осознает достижение. А еще один - Серджио Спури - заявляет, что бренд той победы всегда останется на коже. И вправду, город, ухитряющийся спать даже при наплыве "шекспировских" туристов, 12-го мая 1985-го года бушевал. Празднуя наибольшую сенсацию в истории Серии А.

Месть изгнанников

Скудетто "Вероны"-1985 более сенсационно, чем . Ведь лишь однажды в истории Серию А выигрывала команда не из столицы своего региона (столица веронского региона Венето - Венеция). Сарды взяли Скудетто через шесть лет после выхода в Серию А и через год после "серебряных медалей" с двумя очками позади лидера. Веронцы в 1981-ом чуть не вылетели в Серию С, в Серию А вышли лишь в 1982-ом. И в 1985-ом году единственный раз в своей истории попали в Топ-3 лиги. За год до этого они разделили шестое место, в 1983-ем страшно удивили четвертым.

И у них не было Луиджи Ривы - одного из лучших итальянских форвардов в истории. Не было и четырех игроков в "старте" сборной, как на "серебряном" Чемпионате Мира-1970. На Мундиале-1986, когда "Скуадра Адзурра" вылетела уже в 1/8 финала, в ее первых 11-ти играли лишь два веронца. Да и в целом карьера игроков "Вероны"-1985 в сборной длилась 3-4 года. В то время, как три звезды "Кальяри" играли за "адзурри" 9-11 лет. Первые еще и противостояли грознейшим соперникам. Переиграв их составом из 15-ти (!!!) полевых игроков. Изгнанников из Топ-клубов, выходцев из низших дивизионов.

"Наполи" в первый сезон Диего Марадоны со средней посещаемостью стадиона в 77 тысяч человек. "Ювентус" с Мишелем Платини, Паоло Росси и Збигневом Бонеком, в том же году выигравший Кубок Чемпионов. Финалист Кубка Чемпионов-1984 "Рома". "Интер" с Карлом-Хайнцем Румменигге и Алессандро Альтобелли. "Сампдория" с легендарным капитаном "Ливерпуля" Грэмом Сунессом. "Фиорентина" с Сократесом и Даниэлем Пассареллой, "Лацио" с Микаэлем Лаудрупом. Даже за скромнейший "Удинезе" играл сам Зико. Но чемпионами стали Джузеппе Гальдеризи и Роберто Тричелла.

Все сделали сами

Да, "Верона" играла в финалах Кубка Италии-83 и -84 (оба проиграла), то есть не была аутсайдером. За 50 лет лишь однажды в Топ-2 лиги не было никого из супертройки "Ювентус"-"Милан"-"Интер". То есть тогда гранды провалились. Также из-за судейских скандалов тот сезон был ЕДИНСТВЕННЫМ в истории лиги, когда арбитров назначал не Судейский Комитет, а жребий, выбиравший одну из шести бригад. Да, в те "ничейные" годы лишь 3-4 команды за сезон больше побеждали, чем играли вничью. И у самих "эллинов" тогда было 13 ничьих, из них восемь нулевых, и лишь одна разгромная победа.

Впрочем, эти оговорки бесполезны. Ведь чемпионы все сделали сами. В первом туре испортили фестиваль пришествия Марадоны (3:1). Не уступили "Интеру", несмотря на высокую температуру у шести игроков. Не проиграли ни одному из грандов. Поучаствовали в наиболее урожайном матче всей Серии А за шесть лет - 3:0, 3:3 и 5:3 против "Удинезе". Были лучшими по поражениям (2), победам (15) и пропущенным мячам (19, лишь шесть в первом круге). Набрали 43 очка, как и чемпионы-83 и -84. На четыре больше, чем "Торино". Больший отрыв от второго места в том десятилетии удался лишь "Интеру"-89.

Более того - они не теряли лидерство ни в одном туре. Лидируя единолично в 28-ми из 30-ти. И обеспечив Скудетто в 29-ом. Потому наставники всех соперников признали справедливость победы "Эллас". Нильс Лидхольм, Вуядин Бошков, Рино Маркези, Джованни Трапаттони и другие говорили о силе, боевитости "железного" коллектива, смертельных контратаках, о наибольшей стабильности в лиге и особой силе середины поля. Об умении убаюкивать банальными пасами в центре и вдруг взвинчивать темп до бешеных фланговых атак, о невероятном спокойствии и умении держать удар.

Танки и бизон

"Мастифы" вовсе не показали ничего экстраординарного. Оборона без поисков мяча, длинные забросы, фланговые прорывы. Хотя они отлично применяли тактику рваного темпа, что вызывает явные ассоциации с командами Валерия Лобановского. Модифицированное катеначчо, что тогда в сонной оборонительной Серии А было в новинку. Они прессинговали высоко, часто ловили соперника в офсайде. Быстро доставляли мяч вперед. А вратарь Гарелла был известен своими неординарными сейвами ногами и корпусом. Президент "Ювентуса" Джанни Аньелли даже назвал его "лучшим вратарем в мире без рук".

Феррони и Фонтолан великолепно опекали персонально. Тричелла умением начинать атаки и спокойствием напоминал Гаэтано Ширеа и Франко Барези. Центр поля держали "танки" Вольпати и Бригель. Ханс-Петер был настолько суров, что даже играл без щитков. Участник финалов Евро-1980 и Чемпионата Мира-1982 в сборной Германии играл на позиции левого латераля. Но в "Вероне" прославился в центре поля. И именно в 1985-ом году стал первым в истории легионером с наградой лучшему игроку года в Германии. А перед ним, перед штрафной разыгрывал "треквартиста" сборной Италии Антонио Ди Дженнаро.

Бригель со своей позиции в сезоне 1984/85 забил девять мячей. Следует вспомнить и о стремительном вингере Фанне, разрывавшем правый фланг. Слева же оставляли простор защитнику Мараньону. А "бизон" Пребен Ларсен-Элкьяр и юркий щуплый Гальдеризи составляли идеальный тандем форвардов. Именно последний с 11-ю голами стал лучшим бомбардиром команды. Однако первый заслужил большего внимания. В те годы он заканчивал вторым и третьим в споре за Золотой Мяч. Именно благодаря подвигам в "Вероне" и сборной Дании. В городе его настолько обожали, что даже дали кличку Il Sindaco - "мэр".

Датчанин был довольно неуклюж и в беге, и в обращении с мячом. Он описывает себя в начале карьеры как совершенно деревянного игрока. В "Кельне" он провалился из-за своих гулянок и наглости (рассказывают, что на вопрос главного тренера Хеннеса Вайсвайлера о том, проводил ли он ночь с женщиной, опустошив бутылку виски, Пребен ответил: "Вранье. Это была водка"). Много забивал в скромном "Локерене", но явно засиделся там. Да и там слишком уж гулял, опаздывал на тренировки, нарушал дисциплину, выкуривал по 2-3 пачки сигарет в день. Не случайно получил там кличку "сумасшедший".

Пребен получал приглашения от "Милана" и "Реала", но из-за ультиматума романтичной супруги поехал именно туда, куда не желал. И не прогадал. Его прорывы было невозможно остановить. Гол в ворота "Ювентуса" в чемпионском сезоне босой ногой после прорыва по флангу и смещения в центр (он потерял бутсу на входе в штрафную) стал легендарным. После этого эпизода Элкьяр получил кличку "Золушка". Ну а тренер называл его неаполитанцем по менталитету. Для болельщиков же он точно был родным человеком. "Не жалею, что не перешел в Топ-клуб. Для меня "Верона" была Топ-клубом".

Молчаливый волшебник

Разумеется, в такой команде роль тренера должна быть особенно велика. Освальдо Баньоли до "Вероны" безуспешно работал в низших дивизионах. Но эту команду выстроил сам. Уроженца миланского рабочего микрорайона называли "волшебником из Бовизы". Сильвио Берлускони, по слухам, считал его коммунистом, потому и не взял в "Милан" (сам тренер отрицал такие взгляды, а в "Милан", по его словам, не перешёл из-за любви к "Вероне". Также его называли "швейцарцем". За скрупулезную подготовку к игре и изучение соперников. И за совершенно тихое, незаметное скромное поведение.

"Он много не разговаривал, мы уже все понимали по его взгляду. Он большой мастер футбола и жизни". "Диалоги с тренером никогда не увлекали", - соглашался Бригель с Вольпати. "Тихий, молчаливый, даже стеснительный человек. Вмешивался лишь когда нужно. Говорили его глаза. А его улыбку впервые я увидел в день Скудетто". При этом, как заявлял Фонтана, его слушали как проповедь священника. "Спокойный, прямой, понятный. Отец игрокам". Хотя иногда он взрывался. "Вы ищете воров?" - заявил полицейским после скандала в матче Кубка Чемпионов против "Ювентуса". "Они во второй раздевалке".

"Главным козырем "Вероны" было терпение и планомерное развитие клуба, как и компетентность его технической части. Вменяемость. Нетипично для тогдашней Серии А", - объясняет известный журналист и писатель Джанни Брера. "А прагматизм Баньоли, его педагогические таланты и этические нормы достойны уважения. Он относился к игрокам как к людям, не как к игровым машинам. И даже тренер сборной Италии Чемпион Мира-1982 Энцо Беарзот заявлял, что строил сборную по примеру "Вероны". Последнее - уж точно наибольшее признание. Прежде всего - психологической работы Освальдо.

Сам Баньоли подтверждал эти "диагнозы". "Футбол - это игра и только игра. Причем простая. Я не изобрёл новую тактику, работал без циничного маккиавелизма. Нужно лишь найти правильных людей для позиций и позволить им проявлять себя. Людей прежде чем спортсменов. Их желание важнее всего. И они желали многое доказать своим предыдущим Топ-клубам. Никто из них не марсианин, не с другой планеты. Но они работали вместе идеально, никогда не выключались и кусочек за кусочком строили большую мечту. И они любили друг друга".

Быстро, но ярко

"Я не великий тренер, не способен пиарить себя. Я просто тренировал. И не говорите мне о тяжёлой работе, о жертвах. В жертву себя приносят рабочие. И я не люблю слово "удача". Что ж, похоже, как раз пиара и нелюбимой удачи и не хватило. Ведь после Скудетто "Верона" Баньоли еще вернулась в Топ-4, затем его "Дженоа" играла в Еврокубке впервые в своей истории, дойдя до полуфинала Кубка УЕФА после победы над "Ливерпулем" на "Энфилде". Его "Интер" был вторым сразу после "Милана" Фабио Капелло. Но все закончилось слишком быстро. Карьера Баньоли - уже в 1994-ом году.

В 1990-ом году вместе с ним "Верона" вылетела из Серии А, еще через год - обанкротилась. Игроки ушли в Топ-клубы, но не преуспели там. Разве что Гарелла брал Скудетто с "Наполи". А тренер чемпиона-1985 в 59-летнем возрасте ушел в ресторанный бизнес. Рано. Но ведь он успел отметиться в истории. "Что я делал после футбола? Жил. Возвращал долг супруге, многое приносившей в жертву для меня". Ныне он не совсем здоров. "У меня проблемы с памятью. Я многое не помню. Но то Скудетто не забуду никогда". Верона и вся Италия не забудут.

Фото - Storie di Calcio, Zona Cesarini