Часы тикают: Бавария и ПСЖ должны поскорее определиться с выкупом игроков у Интера

Срок действия опции выкупа полузащитника "Интера" Ивана Перишича, который выступает за "Баварию" на правах аренды, истекает 15 мая. 31-летний хавбек перебрался в Мюнхен летом прошлого года. "Немецкая машина" может выкупить его за 20 миллионов евро.

Руководство "нерадзурри" рассчитывает, что "Бавария" оформит полноценный трансфер хорватского исполнителя, чтобы полученные от его продажи средства вложить в усиление состава.

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По данным La Gazzetta dello Sport, руководству "нерадзурри" также предстоят переговоры с "ПСЖ" о переходе форварда Мауро Икарди, который играет в Париже на правах аренды. Скорее всего, из-за пандемии аргентинец теперь не стоит 70 миллионов евро.