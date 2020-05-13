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Часы тикают: Бавария и ПСЖ должны поскорее определиться с выкупом игроков у Интера

Италия
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Часы тикают: Бавария и ПСЖ должны поскорее определиться с выкупом игроков у Интера
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Срок действия опции выкупа полузащитника "Интера" Ивана Перишича, который выступает за "Баварию" на правах аренды, истекает 15 мая. 31-летний хавбек перебрался в Мюнхен летом прошлого года. "Немецкая машина" может выкупить его за 20 миллионов евро.

Руководство "нерадзурри" рассчитывает, что "Бавария" оформит полноценный трансфер хорватского исполнителя, чтобы полученные от его продажи средства вложить в усиление состава.

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По данным La Gazzetta dello Sport, руководству "нерадзурри" также предстоят переговоры с "ПСЖ" о переходе форварда Мауро Икарди, который играет в Париже на правах аренды. Скорее всего, из-за пандемии аргентинец теперь не стоит 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Мауро Икарди Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Gazzetta

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