"Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке". Рабьо шутит про конфликт с Ювентусом

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо пошутил по поводу информации о том, что он не желает возвращаться в расположение клуба. 25-летний хавбек опубликовал свое фото в Instagram Stories и подписал его следующим образом:

"Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке".

Ранее стало известно, что француз протестует против снижения зарплат в "Ювентусе", на которое игроки пошли из-за тяжелой экономической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также есть информация, что Рабьо идет на поводу у своей матери Вероники. Француз обязан вернуться в Италию, чтобы начать тренироваться.