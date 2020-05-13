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"Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке". Рабьо шутит про конфликт с Ювентусом

Италия
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Адриена ждут в Турине

"Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке". Рабьо шутит про конфликт с Ювентусом
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Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо пошутил по поводу информации о том, что он не желает возвращаться в расположение клуба. 25-летний хавбек опубликовал свое фото в Instagram Stories и подписал его следующим образом:

"Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке".

"Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке". Рабьо шутит про конфликт с Ювентусом - изображение 1

Ранее стало известно, что француз протестует против снижения зарплат в "Ювентусе", на которое игроки пошли из-за тяжелой экономической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также есть информация, что Рабьо идет на поводу у своей матери Вероники. Француз обязан вернуться в Италию, чтобы начать тренироваться.

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио
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