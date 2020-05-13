Вратарь Ромы выбыл на месяц из-за травмы

Вратарь "Ромы" Пау Лопес пропустит около месяца из-за травмы, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что у 25-летнего испанца микротрещина в одной из костей левого запястья. Лопес заработал повреждение во время индивидуальной тренировки. Теперь он будет восстанавливаться от 3 до 4 недель.

В сезоне-2019/20 Лопес провел за "Рому" 34 матча (9 — "на ноль") и пропустил 43 мяча. Ранее клубам Италии разрешили проводить индивидуальные тренировки на командных базах.