Италия
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Вратарь Ромы выбыл на месяц из-за травмы
Лопес травмировался на тренировке
Вратарь "Ромы" Пау Лопес пропустит около месяца из-за травмы, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что у 25-летнего испанца микротрещина в одной из костей левого запястья. Лопес заработал повреждение во время индивидуальной тренировки. Теперь он будет восстанавливаться от 3 до 4 недель.
В сезоне-2019/20 Лопес провел за "Рому" 34 матча (9 — "на ноль") и пропустил 43 мяча. Ранее клубам Италии разрешили проводить индивидуальные тренировки на командных базах.
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