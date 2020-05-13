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Кьеллини - о критике Балотелли: Я совершил ошибку

Италия
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По мнению Джорджио, будет лицемерно не говорить ни о ком ничего плохого

Кьеллини - о критике Балотелли: Я совершил ошибку
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Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджио Кьеллини помирился с соотечественником Марио Балотелли, которого ранее раскритиковал в автобиографии.

Кьеллини обвинил нападающего "Брешиа" в отсутствии уважения к команде и получил резкий ответ от Балотелли, который заявил, что бывший товарищ по национальной команде повел себя не по-мужски.

"В жизни нужно ошибаться, чтобы становиться лучше. Я думал о том, включать ли в книгу критику, и решил, что будет лицемерно не говорить ни о ком ничего плохого. Я беру на себя ответственность. Я совершил ошибку, извлек урок и продолжу учиться каждый день. Я бы с радость снова сыграл за Балотелли за сборную, у меня нет с этим никаких проблем, — цитирует Кьеллини Goal.

Кроме Балотелли, Кьеллини также раскритиковал бывшего полузащитника "Ювентуса" Фелипе Мело, которого назвал плохим человеком.

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В статье: Марио Балотелли Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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