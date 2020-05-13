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Официально: Серия А предлагает возобновить сезон 13-го июня

Италия
(2 голосов)

Главное, чтобы теперь ничего не помешало

Официально: Серия А предлагает возобновить сезон 13-го июня
UA-Футбол
Новина українською

Серия А вовсю продолжает готовиться к возобновлению сезона.

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Официально известно, что командные тренировки будут разрешены с 18-го мая. В медицинский протокол был добавлен очень важный пункт - если один игрок клуба заражается коронавирусом, то на карантин уходит вся команда.

Более того, на официальном сайте Серии А появилась предположительная дата возобновления сезона - 13-е июня. Многое будет зависить от ситуации в Италии в начале лета.

Напомним, что до приостановки сезона в Италии было сыграно 26 туров - лидирует в таблице "Ювентус".

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В статье: Серия А коронавирус
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
13.05.2020 в 20:36
Ну и заглавие. Официально: предлагает....... Это как? )
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