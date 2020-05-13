Официально: Серия А предлагает возобновить сезон 13-го июня

Серия А вовсю продолжает готовиться к возобновлению сезона.

Официально известно, что командные тренировки будут разрешены с 18-го мая. В медицинский протокол был добавлен очень важный пункт - если один игрок клуба заражается коронавирусом, то на карантин уходит вся команда.

Более того, на официальном сайте Серии А появилась предположительная дата возобновления сезона - 13-е июня. Многое будет зависить от ситуации в Италии в начале лета.

La Serie A apunta al 13 de junio

Tras una reunión por videoconferencia, se ha propuesto por mayoría reanudar la competición a mediados de juniohttps://t.co/hzpqsxKnMH — Diario AS (@diarioas) May 13, 2020

Напомним, что до приостановки сезона в Италии было сыграно 26 туров - лидирует в таблице "Ювентус".