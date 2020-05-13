Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матчи Серии А будут проводиться каждые 3-4 дня, завершится сезон 2-го августа
Расписание весьма условное
Серия А намерена возобновить чемпионат 13-го июня. Об этом мы информировали несколько часов назад.
Итальянский источник Сorriere dello Sport назвал приблизительно расписание турнира. Если чемпионат начнется 13-го июня, то продлится до 2-го августа.
В таком случае, матчи будут проводиться каждые 3-4 дня. Помимо этого, в середине июля пройдет кубок Италии. Сейчас он остановлен на стадии полуфинала.
Напомним, что с прошлого понедельника клубы Серии А проводят индивидуальные тренировки.
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