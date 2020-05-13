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Матчи Серии А будут проводиться каждые 3-4 дня, завершится сезон 2-го августа

Италия
(1 голосов)

Расписание весьма условное

Матчи Серии А будут проводиться каждые 3-4 дня, завершится сезон 2-го августа
UA-Футбол
Новина українською

Серия А намерена возобновить чемпионат 13-го июня. Об этом мы информировали несколько часов назад.

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Итальянский источник Сorriere dello Sport назвал приблизительно расписание турнира. Если чемпионат начнется 13-го июня, то продлится до 2-го августа.

В таком случае, матчи будут проводиться каждые 3-4 дня. Помимо этого, в середине июля пройдет кубок Италии. Сейчас он остановлен на стадии полуфинала.

Напомним, что с прошлого понедельника клубы Серии А проводят индивидуальные тренировки.

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В статье: Серия А коронавирус
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