Рабио уже Турине - впереди его ждет двухнедельный карантин

Игрок туринского "Ювентуса" Адриен Рабио долгое время не мог вернуться в Италию. Вся проблема в его зарплате, которой не хотел жертвовать футболист.

Но несмотря на большой скандал, француз сегодня прибыл в Турин. Он не приступит к тренировкам, а вначале пробудет на карантине, который продлится две недели.

Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin @GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds