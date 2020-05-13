Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рабио уже Турине - впереди его ждет двухнедельный карантин
Скандальный француз все же вернулся
Игрок туринского "Ювентуса" Адриен Рабио долгое время не мог вернуться в Италию. Вся проблема в его зарплате, которой не хотел жертвовать футболист.
Читайте такжеДело в деньгах… или в матери? Стало известно, почему игрок Юве отказывается возвращаться в Италию
Но несмотря на большой скандал, француз сегодня прибыл в Турин. Он не приступит к тренировкам, а вначале пробудет на карантине, который продлится две недели.
Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin @GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds— Romeo Agresti (@romeoagresti) May 13, 2020
Ранее сообщалось, что Адриен может оказаться в "МЮ".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...