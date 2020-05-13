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Рабио уже Турине - впереди его ждет двухнедельный карантин

Италия
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Скандальный француз все же вернулся

Рабио уже Турине - впереди его ждет двухнедельный карантин
UA-Футбол
Новина українською

Игрок туринского "Ювентуса" Адриен Рабио долгое время не мог вернуться в Италию. Вся проблема в его зарплате, которой не хотел жертвовать футболист.

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Но несмотря на большой скандал, француз сегодня прибыл в Турин. Он не приступит к тренировкам, а вначале пробудет на карантине, который продлится две недели.

Ранее сообщалось, что Адриен может оказаться в "МЮ".

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио
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