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Конкурент для де Лигта: Демирал провел первую тренировку после серьезной травмы

Италия
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Очередной защитник в распоряжении Сарри

Конкурент для де Лигта: Демирал провел первую тренировку после серьезной травмы
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"Ювентус", как и другие клубы Италии, приступил к индивидуальным тренировкам. На них можно было заметить Мери Демираля.

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Турецкий защитник в конце 2019-го года стал игроком основы, вытеснив из команды де Лигта. Но после он порвал крестообразные связки, из-за чего пропустил долгий срок.

Маловероятно, что он вместе с основной командой "Ювентуса" приступит к командным тренировкам 18-го мая.

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В статье: Ювентус (Турин) Мери Демирал
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