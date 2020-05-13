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Конкурент для де Лигта: Демирал провел первую тренировку после серьезной травмы
Очередной защитник в распоряжении Сарри
"Ювентус", как и другие клубы Италии, приступил к индивидуальным тренировкам. На них можно было заметить Мери Демираля.
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Турецкий защитник в конце 2019-го года стал игроком основы, вытеснив из команды де Лигта. Но после он порвал крестообразные связки, из-за чего пропустил долгий срок.
@Merihdemiral???????? pic.twitter.com/ic9NGN2Vh1— Juve Brasil (de ) (@Juvebrasiil) May 13, 2020
Маловероятно, что он вместе с основной командой "Ювентуса" приступит к командным тренировкам 18-го мая.
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