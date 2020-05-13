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Врач Лацио: Зачем мне отправлять здоровых людей на карантин? Мы ведь не сумасшедшие
Вполне логичное заявление
Сегодня стало известно, что в Италии скоро начнутся командные тренировки. Но если кто-то из игроков заражается коронавирусом, то вся команда идет на карантин. С резкой критикой выступил главный врач "Лацио".
"На мой взгляд, идти на подобный шаг просто смешно. Научный комитет не хочет слушать тех, кто имеет прямое отношение и к медицине, и к футболу.
Если у одного игрока обнаружен коронавирус, зачем мне отправлять всех на карантин? Это какое-то сумашествие. Зачем делать из здоровых людей больных?
Почему не взять за основу немецкий сценарий и просто отправлять заразившихся на карантин? Позвольте врачам взять ответственность на себя", - заявил Иво Пульчини.
Напомним, что Иво уже один раз жестко высказывался о проблеме коронавируса.