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Чемпионат Эстонии может возобновиться 19 или 20 июня

Италия
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Такое решение приняли по итогам видео пресс-конференции

Чемпионат Эстонии может возобновиться 19 или 20 июня
Новина українською

Чемпионат Эстонии может быть возобновлён 19 или 20 мая, сообщает пресс-служба турнира на официальной странице в "Фейсбуке".

"На сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что со следующей недели снова можно будет проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе с участием не более 100 человек. Зрители не будут допущены на матчи, но смогут посмотреть игры в прямом эфире. Сегодняшнее решение означает, что 19-20 мая чемпионат Эстонии может быть возобновлён", — сказано в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек.

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В статье: чемпионат Эстонии
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