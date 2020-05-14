Ньюкасл интересуется Адриеном Рабьо

Французский полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в "Ньюкасл Юнайтед", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".

Как пишет источник, Рабьо покинет "Ювентус" в ближайшие несколько месяцев и мать футболиста, которая также является его агентом, уже контактировала с "Ньюкаслом". Интерес к игроку продолжает проявлять наставник "Эвертона" Карло Анчелотти, под руководством которого Рабьо выступал в "Пари Сен-Жермен" с 2012 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов расстаться с Адриеном в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/2020 25-летний хавбек провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился.